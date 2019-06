Österreichischer Aufstiegsheld sucht Unterhose

Nach dem 0:0 im Relegationsspiel gegen den VfB STuttgart brachen in Berlin alle Dämme. Es wurde gefeiert, was das Zeug hält. Kein Wunder: Die deutsche Hauptsstadt hat ab jetzt zwei Erstligateams. Es gab aber auch ein Minus für Christopher Trimmel an diesem Abend: nämlich seine Glücksunterhose. Denn die trug er, als die Berliner den Aufstieg unter Dach und Fach brachten. Nun sucht er auf Instagram nach dem guten Stück: