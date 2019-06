„Viktoria“ verhinderte Einbruch in Bike-Store

Nach dem Beutezug in der Nacht auf den 6. März im Sportgeschäft „Fit Store 24 Zanier“ in Nussdorf-Debant (die „Krone“ berichtete) hätte die Beute in eine angemietete Lagerhalle in Villach gebracht werden sollen. Dort hätten die Bikes zerlegt, auf Paletten gepackt und diese mit schwarzer Folie umwickelt werden sollen. Soweit der Plan - hätte in der verhängnisvollen Nacht nicht Bernersennen-Bordercollie-Mischling „Viktoria“ zu bellen begonnen, als sich die Täter am Eingang zu schaffen machten.