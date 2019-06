Sechs Kinder bei Busunfall auf A2 verletzt

Sechs Kinder und eine Begleitperson sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Baden leicht verletzt worden. Ein Bus mit 55 Minderjährigen sowie Erwachsenen aus Polen an Bord stieß mit der rechten Front gegen das Heck eines Lkw-Anhängers. Die sieben Verletzten wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, teilte die Polizei mit.