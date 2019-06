Zeitumstellung benötigt mehr Zeit

Das Ende der halbjährlichen Zeitumstellung in der EU ist vorerst nicht absehbar. „Es scheint, dass die meisten Mitgliedsstaaten mehr Zeit benötigen“, heißt es in einem öffentlichen Dokument der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft. Am kommenden Donnerstag wollen die für das Thema verantwortlichen EU-Verkehrsminister darüber diskutieren, eine Entscheidung wird jedoch nicht erwartet.