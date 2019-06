Das sind die größten Steueroasen der Welt

40 Prozent der internationalen Direktinvestitionen würden in diesen zehn Ländern verbucht, die Unternehmenssteuersätze von drei Prozent oder noch weniger anbieten, so das Tax Justice Network in seinem Bericht. In diesem „Corporate Tax Haven Index“ landet Österreich auf Platz 33 - knapp nach den Turks- and Caicosinseln und noch vor Finnland.