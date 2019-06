Thiem: „Gegen Pablo zeige ich ein anderes Gesicht“

Mittlerweile führt er in den direkten Duellen mit dem 33-Jährigen Cuevas, der in seiner Karriere dreimal in São Paulo den Titel gewann, dazu die Trophäen in Rio de Janeiro, Umag und Båstad holte, mit 3:2. Das letzte Match liegt nicht lange zurück. Mitte Februar setzte sich Thiem im Viertelfinale von Buenos Aires mit 4:6, 6:4, 6:3 durch. „Sand ist sein Lieblingsbelag! Darauf kann er extrem gut spielen, hat eine gefährliche Rückhand.“ Und Nachsatz: „Das wird intensives Sandplatz-Tennis!“