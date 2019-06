Karius lehnt Klopps Einladung zum Finale ab

Laut „Daily Mail“ will der von Liverpool zu Besiktas ausgeliehene Torhüter nicht beim Finale erscheinen, weil er denkt, dass dann alle von seinen Fehlern im Vorjahr sprechen würden. Karius hatte damals nach dem brutalen Ellbogencheck von Sergio Ramos kurz das Bewusstsein verloren und dann zwei „unnötige“ Tore kassiert: Zuerst warf er den Ball Karim Benzema an die Füße, das war der Führungstreffer für Real und dann griff er beim Schuss von Gareth Bale in der Schlussphase daneben. Zwei Fehler, die ihm den Verbleib in Liverpool kosteten.