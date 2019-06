Salzburger nach Heimpleite vor dem Aus

Für das heutige Auswärtsspiel im Wiener Stadionbad sind Salzburgs Hoffnungen auf den Ausgleich in der Semifinalserie eher gering. Mit Schütz (mit der U13 in Klosterneuburg) fehlt ein Routinier, dazu ist das Becken ungewohnt groß. „Das Quartier für ein drittes Spiel amSonntag ist reserviert“, übt sich Stickler dennoch in Zweckoptimismus.