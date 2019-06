Lyon: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Attentäter

Der Algerier war am Montag festgenommen worden. Zunächst leugnete er die Tat, nach vier Tagen legte er ein Geständnis ab. Nach Justizangaben gestand er, dem IS die Treue geschworen zu haben. Er räumte zudem ein, den Sprengsatz gebaut und gezündet zu haben. Bei der Explosion am Freitag vergangener Woche waren 14 Menschen leicht verletzt worden. Bisher war von 13 Verletzten die Rede gewesen.