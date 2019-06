Zwei neue Ministerinnen für Bildung und Wirtschaft

Bierlein setzt auf viele Frauen. So wird Sektionschefin Iris Rauskala das Bildungsministerium übernehmen, und Sektionschefin Elisabeth Udolf-Strobl wird neue Wirtschaftsministerin. Ihre ÖVP-Vorgängerin Margarete Schramböck hat sich mit einem Schreiben von Freunden und Partnern aus der Wirtschaft verabschiedet. Darin deutet sie ihre Rückkehr nach der Nationalratswahl an: „Ich bin mir sicher, dass unser gemeinsamer Weg noch nicht zu Ende ist“, so Schramböck.