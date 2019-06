Deutsche Mountainbikerin starb nach Sturz in Bach

Im Klinikum Klagenfurt ist Freitag jene Deutsche Mountainbikerin gestorben, die in der Vorwoche in der Gemeinde Weißensee in ein Bachbett gestürzt war und dabei schwer verletzt worden ist. Die 56-Jährige war mit Freunden auf dem Mountain-Bike-Trail unterwegs gewesen, kam, von dort aber ab und geriet auf einen Wanderweg. Auf einer Brücke kam sie zu Sturz.