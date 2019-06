So steht es um die Freiheitlichen in Wien

Das Ibiza-Beben brachte die Bundesregierung zum Einsturz und sorgte für massive Erschütterungen bis in die Wiener FPÖ: Von der Dreier-Spitze Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und Dominik Nepp ist nur noch der Nepp übrig. Eine „Krone“-Exklusiv-Umfrage zeigt: So steht es um die Blauen in Wien wirklich.