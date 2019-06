Aufschrei in Oberösterreich für mehr Klimaschutz

Klimaschädliche Emissionen steigen wieder

„Das ist ein starker Handlungsauftrag an die Bundes- und Landespolitik, die in der Vergangenheit vielfach blockiert und gebremst hat und die Emissionen nicht verringern konnte“, meint Anschober. Laut Klima-Index des Landes sind seit 2005 die CO2-Emissionen in Oberösterreich zwar kurzfristig gesunken („erfolgreiche Energiewende“), in den vergangenen zwei Jahren („Energiewende abgeschwächt, Verkehrswende nicht umgesetzt“) steigen die Emissionen jedoch wieder an, vor allem im Verkehr.