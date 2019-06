Nach Geiseldrama: Kritik an Vorgehen der Polizei

Bei einer Geiselnahme in Zürich sind Freitag früh zwei Frauen erschossen worden, danach nahm sich der Täter das Leben. Der bewaffnete 60-Jährige verschanzte sich in einer Wohnung. Zunächst sagte er, er wollte aufgeben, doch dann fielen Schüsse. Was genau in der Wohnung geschehen ist, sei unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mittlerweile steht die Exekutive medial in der Kritik. „Wieso griff sie nicht früher ein?“, fragt sich der „Blick“. Die Polizei wehrt sich gegen die Anschuldigungen.