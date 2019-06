Verkehrs-Chaos: Feuerwehr soll Dorfstraßen sperren

Nach wie vor schaue die Landesregierung zu, wie sich „ein Strom von Pkw- und Lkw-Lemmingen in unser Land ergießt, mittels Navi auf jede noch so kleine Straße ausweicht und in vielen Dörfern das Chaos auslöst“, so der Befund des Transitforums zum Thema Lkw-Blockabfertigungen.