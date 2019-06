Wiener Straßenbahn wurde heute zur Konzerthalle

Im Rahmen des „Wir Sind Wien“-Festivals lud die Basis.Kultur.Wien in Kooperation mit den Wiener Linien heute zu besonderen Konzerten in eine Straßenbahn-Garnitur ein. Sängerinnen wie Simone Niederer und Lilian Klebow begeisterten mit ihrer Stimme, Bela Koreny am Klavier. City4U ist eine Runde mitgefahren.