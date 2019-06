Mühlviertler Jungfüchse als süße „Fotomodelle“

Zuviele Füchse sind Problem

Wildbiologe Christopher Böck, Geschäftsführer des oö. Landesjagdverbandes, erklärt, warum es die Jägerschaft routinemäßig auf die „Konkurrenz“ in Wald und Feld abgesehen hat. „Pro Jahr werden in Oberösterreich zwischen 8000 bis 10.000 Füchse erlegt. Es werden trotzdem nicht wirklich weniger. Zuviele Füchse sind ein Problem für das Niederwild in der Kulturlandschaft. Sie dezimieren dann Feldhasen, Rebhühner, Kiebitze, Feldlerchen und Goldammern. Das schadet dem Gleichgewicht in der Natur.“