Philippa Strache: „Mein Mann muss zurück ...“

Und eine stärkt ihm bei diesem Entschluss eindeutig den Rücken: seine Ehefrau Philippa. Im Interview mit „News“ erklärte sie: „Ich würde ihm so sehr wünschen, dass sein politischer Weg noch nicht zu Ende ist.“ Außerdem ist sie sich sicher, dass für ihren Gatten eine Karriere in Brüssel denkbar ist. Denn: „Es wird herauskommen, dass er sich nichts zuschulden kommen ließ, deswegen sehe ich auch nichts, was dem im Weg stehen würde.“