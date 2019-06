Fußgänger in U-Bahn-Tunnel: Chaos im Frühverkehr

Lange Gesichter waren in den Morgenstunden am Praterstern zu sehen. Grund für den Verdruss war folgende Durchsage: „Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist die U1 derzeit zwischen Nestroyplatz und Kaisermühlen gesperrt.“ Und ausgelöst hatte diesen eine möglicherweise verwirrte Person. Der Lenker einer um 8.32 Uhr aus der Station Vorgartenstraße ausfahrenden Garnitur hatte im Tunnelbereich einen Spaziergänger gemeldet. Was dieser dort vorhatte, ist unklar.