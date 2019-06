Ein Mediziner lässt im Jemen Kinderaugen strahlen

Wie „Friedenseinsatz“

„Weltweit“, sagt der Augenspezialist, könne und müsse diese Methode eingesetzt werden. „Ich sehe diese Arbeit als Friedenseinsatz. Üblicherweise kommen technische Errungenschaften zuerst dem Militär und dann Opfern zugute!“ Seinen ersten Erfolg verbuchte Zirm am 15. Jänner 1997: An diesem Tag führte er die erste Tele-Augenoperation in Frankreich durch. Seinen „Roboter-Ersatz“ (einen Arzt) führte er von Wien aus in allen Handbewegungen durch den 2-stündigen Eingriff. Mit Erfolg!