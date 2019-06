Hund bellte, perfekter Coup mit E-Bikes platzte

Die Staatsanwältin skizzierte den logistisch aufwendigen Plan der Ganoven: Der Haupttäter (26) flog nach Mailand, lieh sich ein Auto und traf dann in einer Unterkunft in Spittal an der Drau (Kärnten) mit zwei Komplizen (39 und 22 Jahre) zusammen. Diese waren mit einem in Litauen gemieteten Klein-Lkw angereist, an dem gestohlene deutsche Kennzeichen montiert waren.