Streit eskalierte: Mann schlitzte Autoreifen auf

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Kenianer (21) und einem Rumänen (23) kam es - wie erst jetzt von der Polizei bekannt wurde - am Mittwoch Abend in Innsbruck. Der Rumäne war in Begleitung von zwei Österreichern - einem 31-jährigen Mann und einer 25-jährigen Frau. Plötzlich stach der Kenianer mit einem Messer in den Reifen des Fahrzeugs der Einheimischen!