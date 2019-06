Dominic Thiem toppt Kitzbüheler Generali Open

Wertschöpfung liegt bei rund 8,5 Millionen Euro

Die touristische Wertschöpfung der größten Sommerveranstaltung in Kitzbühel liegt mittlerweile bei 8,5 Millionen Euro. Jährlich strömen an die 50.000 Turnierbesucher in das Areal. Rund drei Viertel davon geben die Generali Open als Hauptreiseentscheidung an. „Im Durchschnitt bleiben die Besucher für mindestens vier Nächte vor Ort und nächtigen zu 80 Prozent in kommerziellen Betrieben“, weiß Signe Reisch.