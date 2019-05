New Yorker Taxi-Gesetze sorgen für sauberere Luft

Demnach sank der Ausstoß der Taxis an Stickstoffmonoxid (NO) in diesem Zeitraum im „Big Apple“ um 82 Prozent, ihre Feinstaubemissionen gingen um 49 Prozent zurück, berichtet eine Gruppe um Dustin Fry von der Drexel University in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania und Frederica Perera von der Columbia University in New York.