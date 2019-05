Unter Druck: Das ist von Apples WWDC zu erwarten

Unter so viel Druck wie heuer ist Apple schon lange nicht mehr in eine seiner WWDC-Entwicklerkonferenzen gegangen: Die iPhone-Verkäufe sinken, vor allem wegen des schwachen Marktes in China. Das App-Store-Geschäft steht im Visier einer Wettbewerbs-Beschwerde in der EU und einer Verbraucherklage in den USA. Und manche Entwickler wollen sich nicht damit zufriedengeben, dass Apple bestimmte Funktionen wie den NFC-Chip auf dem iPhone oder die Daten zur Gerätenutzung exklusiv nutzt. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen, wenn Apple-Chef Tim Cook am Montag (ab 19.00 Uhr MESZ) auf die Bühne des McEnery Convention Centers in San Jose tritt.