„Die vier Schwestern“: Der Comic zum Kindertag

In Deutschland und Österreich wird am 20. September der „Weltkindertag“ ausgerichtet, aber auch der 1. Juni als „Internationaler Kindertag“ gefeiert. Um diesem wichtigen Anlass gerecht zu werden, muss natürlich ein ganz besonderes Buch her. „Die vier Schwestern“ ist eine Kinder- und Jugendbuchreihe der französischen Schriftstellerin Malika Ferdjoukh. Der fixe Platz dieser Reihe in jeder Kinderbuchabteilung wurde spätestens nach den Verfilmungen von Ferdjoukh‘s Werken fixiert. Nun wurde mit „Die vier Schwestern - Vier Jahreszeiten“ die erste Comic-Variante ins Leben gerufen, die über die letzten Jahre Stückchenweise in einem großen französischen Jugendmagazin veröffentlicht wurde.



“Und du, Hortense?“ „Ich? Tja… ein Theater! Eine Riesenbibliothek mit allen Büchern, die’s gibt.“

Der Titel erinnert sogleich an die Verwirrung, die man das erste Mal empfand als man „Die fünf Freunde“ von Enid Blyton las. „Die vier Schwestern“? Aber da sind doch fünf Mädchen abgebildet? Alles hat hierbei jedoch seine traurige Richtigkeit. Auch in der Comicadaption der Illustratorin Lucie Durbiano gibt es fünf Mädchen, wobei Charlie - die Älteste - nach dem Ableben der Frau Mutter weder von sich selbst, noch von Anderen mehr wirklich als Geschwisterteil, sondern mehr als Erziehperson gewertet wird. Neben ihr gibt es noch Enid mit 8 1/2 Jahren, Hortense mit 11 1/2, Bettina mit 14 und Geneviève mit 16 Jahren. Selbst nach dem herben Verlust, leben sie zu Fünft gemeinsam in der Villa an der Klippe, die mehr durch Spucke und Trotz zusammen gehalten wird als durch Lehm und Ziegel. Mit einer gewissen Leichtigkeit werden wir von der französisch-marokkanischen Autorin, mit ein bis drei Seiten, zwischen den Erzählsträngen hin und her geworfen und lernen so nicht nur die Mädchen besser kennen, sondern auch ihr Mit- und Gegeneinander.