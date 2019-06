Emilia Clarke schlug Rolle in „Shades of Grey“ aus

In „Game of Thrones“ war Emilia Clarke acht Staffeln lang als Daenerys Targaryen zu sehen - heiße Nacktszenen inklusive. Eine andere erfolgsversprechende Rolle lehnte die 32-Jährige jedoch gerade deshalb ab: die der Anastasia Steele in der „Shades of Grey“-Filmreihe. Das verriet die hübsche Britin jetzt in einem Interview.