Mit Motorrad gegen Pkw: Biker schwer verletzt

Ein Motorradlenker ist am Freitag in der Steiermark frontal gegen einen Pkw geprallt. Dabei wurde der Biker schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und rund 30 Helfern an der Unfallstelle im Einsatz. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.