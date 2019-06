Der Salzburgring wird wieder zur Festival-Bühne

Voller Spannung fiebern bereits jetzt Tausende Fans des Electric Love Festivals auf das legendäre Musik-Event hin. Lang dauert es schließlich nicht mehr, bis der Salzburgring in Plainfeld am 4. Juli zur Bühne für eines der spektakulärsten Festivals in Österreich wird. Die Vorbereitungen für das Festival laufen bereits auf Hochtouren. Zurzeit sind mehrere Hunderte Arbeiter im Einsatz, das Team wird aber noch auf etwa 1000 Personen aufgestockt.