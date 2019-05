Einmal wohnen wie die Simpsons? So geht‘s!

Zugegeben, es handelt sich um eine neue Werbekampagne eines sehr bekannten schwedischen Einrichtungshauses - doch für so manchen waschechten Serien-Fan könnte das Folgende durchaus einer Offenbarung gleichkommen. So wirbt der Einrichtungsriese Ikea in den Vereinigten Arabischen Emiraten nun mit den wohl berühmtesten Wohnzimmern der Fernseh-Serien-Welt und zeigt gleichzeitig auch, wie einfach diese mit Möbelstücken und Deko des Ikea-Sortiments in die eigenen vier Wänden geholt werden kann.