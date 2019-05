Hündin von Betrügern in Tierpension abgeschoben

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um amtsbekannte Personen aus dem Drogenmilieu handelt. Nachdem ein Polizist, der schon mit dem Mann zu tun hatte, diesen kontaktierte, schrieb er ein SMS an die Tierpension, dass Jessy so schwierig und sogar bissig sei und er in seiner momentanen Lage überfordert sei und er sie am nächsten Tag abholen werde, was jedoch nicht passierte. Registriert ist Jessy auf die Frau, die sich laut eigenen Angaben derzeit in einer betreuten Mutter-Kind-Wohneinrichtung in Salzburg aufhalte. Der Aufenthaltsort des Mannes sei laut Polizei unbekannt. Die gegenüber der Tierpension angegebene Adresse ist jedenfalls falsch. Die beiden werden von der Tierpension wegen Betrugs angezeigt und seitens der Pfotenhilfe zusätzlich wegen Tierquälerei.