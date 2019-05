Ex-Admiraner Suchard neuer Young-Violets-Trainer

Die Austria hat mit Harald Suchard für die kommende Saison einen neuen Trainer für die in der 2. Liga tätigen Young Violets engagiert. Der 42-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2023 und wird laut einer Mitteilung vom Freitag künftig auch Aufgaben in der Technischen Direktion übernehmen. Suchard, der in seiner Karriere über 150 Bundesliga-Spiele für die Admira bestritt, besitzt die UEFA-Pro-Lizenz.