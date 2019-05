BMW X1: Neuer Look & neue Technik für Kompakt-SUV

Der Innenraum lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Seriensitze im Fond können im Verhältnis 40:20:40 umgeklappt werden. Auf Wunsch lassen sich diese auch bis zu 13 cm in Fahrtrichtung verschieben. Zusätzlichen Komfort schaffen Sonderausstattungen wie die automatische Heckklappenbetätigung und der Komfortzugang, die in Kombination das berührungslose Öffnen und Schließen der Heckklappe ermöglichen.