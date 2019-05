Sturm-Kicker Avlonitis: Hochzeit statt Rückspiel

Wohl auch aufgrund der Personalsituation warnte Sturm-Betreuer Roman Mählich nach dem 2:1-Erfolg beim Hinspiel in Wien vor übertriebener Zuversicht: „Wir wissen, dass am Sonntag noch ein schweres Spiel auf uns wartet.“ Ein Erfolg im Play-off würde die enttäuschenden vergangenen Monate nicht aufwiegen, gab der Wiener zu. „Auch bei einem Aufstieg in den Europacup wäre die Saison nicht okay. Wir wissen, dass wir hinter den Erwartungen geblieben sind.“