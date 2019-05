Tipps für schönes Haar im Sommer

Sommer, Sonne und der ultimative Badespaß: Was uns mit Glückshormonen versorgt, schwächt unsere Haarpracht jedoch enorm. Denn Sonneneinstrahlung, Meer- und Poolwasser können eine glänzende Mähne schnell in struppiges, krauses oder volumenloses Haar verwandeln. Eniss Agrebi von „Die Wiener Friseure“ verrät die besten Tipps, damit auch unser Haar den Sommer in vollen Zügen genießen kann.