„Harry Potter“: Das Warten hat ein Ende!

Wo manche Autoren aufhören, fängt die britische Bestseller-Autorin J. K. Rowling erst an. Über ihre Plattform Pottermore bringt sie seit Juni 2011 stetig neuen Nachschub. Neben Artikeln und interaktiven Inhalten über die Welt von Harry Potter, kann man sich für ein Haus entscheiden*, einen Patronus beschwören und bei vielen Quizzes mitraten.



Mit der neuen Reihe „Harry Potter: A Journey Through“ werden wir einen genaueren Blick auf die Folklore und die mythologischen Aspekte von Harry Potter‘s Welt werfen dürfen. Als Sekundärliteratur zu so spannenden Unterrichtseinheiten wie „Kräuterkunde“ und „Verteidigung gegen die dunklen Künste“, „Zaubertränke“ und „Zauberkunst“ sollen uns die Bücher ein tieferes Verständnis ermöglichen. Die ersten beiden Bücher „A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts“ und „A Journey Through Potions and Herbology“ voraussichtlich am 27. Juni.



Zeitnah folgen dann „A Journey Through Divination“, ein Buch das sich mit dem Schulfach „Wahrsagen“ auseinander setzt und „Astronomy and A Journey Through Care of Magical Creatues“. Im Letzteren geht es um „Astronomie“ und Rubeus Hagrid‘s liebstes Fach „Pflege magischer Geschöpfe“.



Bis jetzt ist eine Veröffentlichung der E-Books in Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch geplant.



(Anm. d. Red.: Eigentlich, entscheidet sich das Haus immer für den Schüler.)