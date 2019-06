Ottensheimer stellen Möbel und mehr aus Pappe her

Nachhaltigkeit im Blick

„Es ist Bildhauerei in Karton“, schwärmt Gratt über die Arbeit mit dem Material, das leicht und recycelbar ist. Ursprünglich hatte er Tischler gelernt, studierte dann an der Kunstuni. „Christoph war mein Versicherungsberater“, sagt der Ottensheimer. Außerwöger kümmert sich vorwiegend um den Vertrieb der Produkte, die in Zeiten von größerem Nachhaltigkeitsbewusstsein mehr in den Blickpunkt rücken.