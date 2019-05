Bahnstrecke über „Deutsche Eck“ wird gesperrt

Für Bahnreisende heißt das konkret: Die ÖBB-Fernverkehrszüge von und nach Zürich werden über Zell am See umgeleitet. Für die Railjet-Züge von und nach Bregenz wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Wörgl bzw. Kufstein eingerichtet. Railjets, die von Osten kommend in Innsbruck enden, werden ab Salzburg mit Bussen direkt bis Innsbruck geführt. Die Reisezeiten können sich dadurch um bis zu 90 Minuten verlängern.