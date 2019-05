Aufmerksamer Anrainer vereitelt Gerüst-Diebstahl

Eifriges Werkeln auf einer Wiener Baustelle, in aller Herrgottsfrüh und noch dazu an einem Feiertag? Emsiges Treiben Donnerstag früh im Bezirk Simmering kam einem Anrainer jedenfalls spanisch vor und veranlasste ihn letztlich dazu, die Polizei zu alarmieren. Und das Bauchgefühl des Zeugen war absolut richtig, waren auf dem Areal doch kriminelle Langfinger am Werk!