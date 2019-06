„Red Skin“: Sie hat die Lizenz zum Lieben

„Die Partei hat gerade eben das Datum geändert!“

Wie würde es wohl sein, wenn wir das Konzept von „Captain America“ etwas verdrehen? Nehmen wir eine Frau. Vera Jelnikowa, Codename Red Skin. Wir geben ihr viel Kraft und Durchsetzungsvermögen, ein gutes Herz und Loyalität. Vielleicht auch eine Prise Naivität. Ähnlichkeiten zu einer gewissen „Wonder Woman“ sind hierbei nicht zufällig. Dann geht es ab in den nächsten Flieger in die Vereinigten Staaten von Amerika, um dort mit radikalen Konservativen und menschenverachtenden Ansichten aufzuräumen. Das ist der Cocktail, den wir von Anfang an serviert bekommen. Vera ist unter dem roten Sichel-Banner des Kommunismus aufgewachsen und soll nun in Amerika nicht nur ihr Land repräsentieren, sondern auch ausgewählte Personen beschützen. Schon auf den ersten Seiten lernen wir nicht nur die gefährdeten Menschen kennen, sondern auch die Leute in Veras Leben und ihre Prinzipien. Spannende Actionszenen wechseln sich mit gutem Humor ab.