eSportler kämpfen in Wien um 30.000 Euro Preisgeld

Volles eSports-Programm an zwei Tagen

Am 14. Juni wird es beim „Invitation Only“-Event neben Impulsvorträgen aus der Welt des eSports auch spannende Halbfinalspiele geben. Die Tickets dafür sind streng limitiert und nur für die geladene A1-eSports-Community verfügbar. Das Hauptevent startet am 15. Juni um 14 Uhr: Neben den Finalspielen der A1 eSports League Season 3 und einer Free-Gaming-Area vor Ort wird es ein Programm mit „Just Dance“-Sessions oder Meet and Greets mit eSports-Profis, Content Creators und Influencern wie Veni, JoJonas und vielen weiteren Gästen geben.