Musikalischer Startschuss für neues Gewinnspiel

Tausende Menschen sind in den vergangenen Wochen bereits mit der Krone-Kunst-Bim durch Graz gefahren. Am 6. Juni kommen nun zwei Krone-Wartehäuschen dazu - und zwar am Jakominiplatz (Reitschulgasse) und am Dietrichsteinplatz. Einmal mehr hat Künstler Tom Lohner die Gestaltung übernommen.