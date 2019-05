Ortsmusik Strobl feiert 150. Geburtstag

Christoph Praschl will dennoch studieren

Sein täglich Brot mit der Musik zu verdienen ist ihm zu unsicher. Er will lieber Wirtschaftsingenieur studieren. Das Musizieren will er dennoch nicht aufgeben. Viel zu schön seinen die Auftritte im Bierzelt oder das wöchentliche Promenadenkonzert im Sommer in seinem Heimatort.