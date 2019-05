Schweinerei!

Schon rund um die Geburt wird das Muttertier in einen körpergroßen Käfig gesperrt, um das Erdrücken der Ferkel zu verhindern. Die mangelnde Bewegungsfreiheit ist für die Sau natürlich unangenehm. Die Ferkel gehen in ihren ersten Tagen auf dieser Welt durch die Hölle: Der halbe Schwanz wird aus „Sicherheitsgründen“ amputiert, männliche Tiere ohne Betäubung kastriert - denn diese würde sagenhafte drei Cent (!) Mehrkosten pro Schnitzel verursachen... Und scheinbar sind immer noch nicht genug Menschen dazu bereit, etwas mehr für ihr Fleisch auszugeben - denn der Landwirt hat kaum eine Wahl, wenn er an allen Ecken und Enden sparen muss, um wirtschaftlich zu bleiben. Ein weiteres großes Problem der Mastbetriebe: Vollspaltböden. Ohne eingestreutes Stroh fehlt den Schweinen die für sie so wichtige Beschäftigungsmöglichkeit - das Wühlen.