Tausende demonstrieren mit Klima-Ikone Thunberg

„Greta Thunberg ist eine Inspiration“

„Ich bin wirklich froh, dass wieder so viele gekommen sind. Greta Thunberg ist eine Inspiration für uns alle“, sagte Mitorganisator Johannes Stangl. Die große Teilnehmerzahl sei auch ein Zeichen für die künftige Regierung. „Umweltschutz ist nicht verhandelbar“, unterstrich Stangl. Unter lautstarken Forderungen wie „There is no future on a dead planet“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr die Natur versaut“ ging der Demozug dann über den Ring zum Schwarzenbergplatz, wo Thunberg am Nachmittag eine Rede halten sollte.