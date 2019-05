Caviar enthüllt Galaxy Fold für „GoT“-Fans

Das mit den Wappen der sieben Königreiche, Drachen sowie Palasttürmen und einer Karte von Westeros verzierte Gerät wurde im Auftrag eines Kunden gefertigt und soll eine Hommage an George R. R. Martin sein, dessen „Das Lied von Eis und Feuer“ die Romanvorlage zur Erfolgsserie „Game of Thrones“ lieferte. Im Gegensatz zu dieser ist die Buchreihe allerdings noch nicht abgeschlossen: Auf den sechsten und letzten Band „The Winds of Winter“ - der Titel ziert die Frontseite des Caviar-Smartphones - warten die Fans weiter gespannt. Aktuellen Angaben des Autors zufolge soll das finale Buch spätestens 2020 erscheinen.