Wird die ganze NBA von Pöltls Wechsel entschieden?

Toronto im Ausnahmezustand

Toronto ist im Ausnahmezustand. In den Bars, Cafes und Klubs in der Stadt wird nur mehr über die Raptors gesprochen. In einer Stadt, wo früher nur Eishockey (Maple Leafs) und Baseball (Blue Jays) als Sport galt. Sogar Präsident Trudeau tweetete: „Game 1, let´s do this!“ Es ist Zeit, die NBA-Goldringe nach Kanada zu holen, denken die Kanadier. Sie nähern sich, diese Goldringe.