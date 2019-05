Zimmerbrand in Wien-Ottakring fordert Todesopfer

Im Bett geraucht?

Nach Angaben der Polizei sei bezüglich des Brandes derzeit von keinem Fremdverschulden auszugehen. Die Feuerwehr vermutet, dass das Opfer im Bett geraucht hatte und es in der Folge zum Ausbruch des Brandes kam. Der 66-Jährige dürfte in der Folge an den Rauchgasen erstickt sein. Dennoch wurde eine „gerichtliche Obduktion zur Klärung der Todesursache angeregt“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag.