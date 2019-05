Offiziell! Antonio Conte ist neuer Inter-Trainer

Antonio Conte ist wie erwartet der neue Trainer von Inter Mailand. Der frühere Coach der italienischen Fußball-Nationalmannschaft, von Chelsea und Juventus Turin tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an. Das gab der italienische Traditionsklub am Freitag bekannt. Conte erhält einen Dreijahresvertrag, die Erwartungen an den 49-Jährigen sind hoch.