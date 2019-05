Warum Vettel bei Laudas Trauerfeier in Wien fehlte

Der Deutsche, der bei der Lauda-Trauerfeier auf der Gästeliste stand, kam deshalb nicht in die österreichische Hauptstadt. Er sei kein Freund des großen Rummels und von großen öffentlichen Veranstaltungen, lieber trauert er still um Lauda, zu dem er ein gutes Verhältnis pflegte. Vettel ließ vor dem Monaca-GP am vergangenen Wochenende seinen Helm für den Klassiker im Design von Laudas letztem Helm zu dessen Ferrari-Zeiten lackieren.